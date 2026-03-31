Bainbridge girls showing promise this season, beat Olympic
Published 1:30 am Tuesday, March 31, 2026
The Bainbridge Spartans girls’ tennis team (3-0) handled the Olympic Trojans 6-1 in a home match March 30.
The Spartans lost nine of their players from last year, including seven seniors who graduated.
“We have a lot of new players, but all of the new players are good players,” Bainbridge coach Mary McCombs said.
Results (bold indicates who won)
Singles matches:
W: Annabelle Waldman (Olympic) vs. Catrina Godfrey (Bainbridge) – 6-0, 6-0
W: Eleanor Lee (Bainbridge) vs. Viola Abogado (Olympic) – 7-6, 6-2
W: Claire Kwon (Bainbridge) vs. Kyli Handke (Olympic) – 6-2, 6-1
Doubles matches:
W: Abby Schnee/Elsa Drugge (Bainbridge) vs. Chelsea Barber/Audrey Murphy (Olympic) – 6-0, 7-6
W: Nora Drugge/Katie Graebner (Bainbridge) vs. Isabelle Sasa/Ava Vivas (Olympic) – 6-1, 6-2
W: Lyla Taylor/Tallulah Enns-Ford (Bainbridge) vs. Reagan Singer/Danielle Schweizer (Olympic) – 7-5, 6-3
W: Mae Weller/Emma Terp (Bainbridge) vs. Isabella Sanchez/Seraphim Bell (Olympic) – 6-4, 6-2